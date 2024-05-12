Кеворкян: Липцы помогут ВС РФ контролировать промзону ВСУ

Бывший депутат Харьковщины и политолог Константин Кеворкян поделился сведениями о том, что, освободив населённый пункт Липцы, Вооружённые силы РФ будут простреливать огромную часть предприятий, которые отвечают за снабжение войск киевского режима оружием.
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