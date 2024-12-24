Ушаков рассказал про подготовку встреч глав стран СНГ в комплексе «Игора»

В Петербург на мероприятие прилетит Владимир Путин Предстоящие встреча лидеров СНГ и саммит ЕАЭС пройдут на площадке курортного комплекса «Игора» недалеко от Петербурга, для лидеров предусмотрена культурная программа, связанная с зимними видами спорта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.