Ушаков рассказал про подготовку встреч глав стран СНГ в комплексе «Игора»

В Петербург на мероприятие прилетит Владимир Путин Предстоящие встреча лидеров СНГ и саммит ЕАЭС пройдут на площадке курортного комплекса «Игора» недалеко от Петербурга, для лидеров предусмотрена культурная программа, связанная с зимними видами спорта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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