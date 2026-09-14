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Как автоматизация e-commerce возвращает бизнесу время и прибыль

Как автоматизация e-commerce возвращает бизнесу время и прибыль

Когда-то мне казалось, что интернет-магазин — это бесконечная череда ручных операций: проверить остатки, ответить на типовые вопросы, собрать заказ, напомнить клиенту о забытой корзине.

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