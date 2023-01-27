Военное обозрение

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«Проблем в этом не вижу»: Министр обороны Эстонии подтвердил намерение передать Украине 155-мм снаряды кассетного типа

«Проблем в этом не вижу»: Министр обороны Эстонии подтвердил намерение передать Украине 155-мм снаряды кассетного типа

Появившаяся накануне и озвученная телеканалом Al Arabiya информация о некой европейской стране, намеренной поставить Украине кассетные боеприпасы, подтвердилась, в качестве поставщика выступит Эстония.

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