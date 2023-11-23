Внедорожник Dongfeng Paladin представят в России под брендом Sinomach

Компания Sinomach Automobile объявила о планах выхода на российский рынок. По полученному приглашению порталом «АвтоВзгляд» известно, что премьера внедорожника Paladin, первой модели для России, состоится 28 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии