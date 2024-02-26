Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсантов в Молдавии

Лев Добрый

Приднестровью пора поставить четыре истребителя в дежурную смену и ТЯО, так обеспечили безопасность Белоруссии от Польши, так должны обеспечить безопасность Приднестровья, а главное, так мы обеспечим независимость Приднестровья от Молдовы!👍