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Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсантов в Молдавии

Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсантов в Молдавии

Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

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Комментарии
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Лев Добрый
Приднестровью пора поставить четыре истребителя в дежурную смену и ТЯО, так обеспечили безопасность Белоруссии от Польши, так должны обеспечить безопасность Приднестровья, а главное, так мы обеспечим независимость Приднестровья от Молдовы!👍
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