Володин передал руководству и народу Ирана послание от Путина. Фото

Россия скорбит вместе с Ираном в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси. Такое послание от главы РФ Владимира Путина передал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на траурных мероприятиях в Тегеране.
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