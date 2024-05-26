Аршавин о гонке в РПЛ: «Краснодар», чуть что пошло не так, убирает тренера, а «Зенит», когда кажется, что все уже уплыло, дает новый контракт Семаку. Совсем разное мировоззрение у клубов» 

В субботу «Зенит» выиграл титул в 6-й раз подряд, «Краснодар» стал 2-м, «Динамо» заняло 3-е место. «Я бы отметил психологию клубов: «Краснодар», чуть что пошло не так, убирает тренера, а «Зенит», когда кажется, что все уже уплыло, дает новый контракт Семаку.