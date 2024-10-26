НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

«Барселона» за октябрь разгромила «Реал», «Баварию», «Севилью» и еще два клуба с общим счетом 21:2

Команда Ханси Флика проиграла в Памплоне со счетом 2:4 в конце сентября. После этого «блауграна» разгромила «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Севилью» (5:1), «Баварию» (4:1) и «Реал Мадрид» (4:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх