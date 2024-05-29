В мемориале «Катынь» сменился директор

Руководителем действующего под Смоленском филиала госмузея современной истории России стал управленец из соседней республики С прошлой среды директором расположенного в Смоленском районе Смоленской области мемориального комплекса «Катынь» назначен Павел Сапотько.
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