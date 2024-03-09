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«Может помочь»: находящаяся на грани развода Нюша начала гадать на картах Таро

«Может помочь»: находящаяся на грани развода Нюша начала гадать на картах Таро

Певица Нюша, которая, по слухам, находится на грани развода со своим супругом Игорем Сивовым, признается, что не верит в еженедельные прогнозы по знакам Зодиака, зато может обратиться к раскладу на картах таро.

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