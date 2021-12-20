Царьград

1 713 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Какие они джигиты? Не позорьте почетное имя."А кому не мило, ...
  • Grandad
    Контроль соблюдения масочного режита никде не контролируется и потому не соблюдается.Губернатор Новоси...
  • Дмитрий Фактурович
    Пиндосы везде ставят недоумков, подобных Столтенбергу, чтобы они бездумно тявкали.Экс-министр США д...

Из многоэтажного дома в Ростове-на-Дону эвакуировали 42 человека

Из многоэтажного дома в Ростове-на-Дону эвакуировали 42 человека

Тревожный звонок на пульт дежурного спасательной части поступил около часа ночи. Звонивший сообщил о том, что горит многоэтажный дом №111 в переулке Днепровском в Первомайском районе Ростова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх