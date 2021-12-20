Из многоэтажного дома в Ростове-на-Дону эвакуировали 42 человека

Тревожный звонок на пульт дежурного спасательной части поступил около часа ночи. Звонивший сообщил о том, что горит многоэтажный дом №111 в переулке Днепровском в Первомайском районе Ростова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.