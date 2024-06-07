"Русские могут оглушить": В Британии раскрыли сценарий нейтрализации ВВС США в Чёрном море

Британский эксперт высказал мнение, что Россия могла бы использовать средства радиоэлектронной борьбы для подавления американских БПЛА и авиационных комплексов радиообнаружения и наведения в ответ на действия ВВС США в Чёрном море.
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