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Состав РДК: как устроен отряд предателей, решивших воевать с Россией

Состав РДК: как устроен отряд предателей, решивших воевать с Россией

Состав РДК: как устроен отряд предателей, решивших воевать с Россией Евгения КомароваВ связи с недавними атаками на Белгород и предполагаемой оранизацией диверсий против российских военных возникли вопросы о том, кто стоит за этими действиями.

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