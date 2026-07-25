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Царьград

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Священник предупредил: мат приравнивается к молитве бесам

Священник предупредил: мат приравнивается к молитве бесам

Настоятель пензенского храма призвал верующих ответственно относиться к каждому слову.Настоятель храма Митрофана Воронежского в Пензе иерей Павел Колесников обратился к пастве с наставлением о силе слова, приурочив его к евангельскому чтению дня, пишет Stolica58.

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