Священник предупредил: мат приравнивается к молитве бесам

Настоятель пензенского храма призвал верующих ответственно относиться к каждому слову.Настоятель храма Митрофана Воронежского в Пензе иерей Павел Колесников обратился к пастве с наставлением о силе слова, приурочив его к евангельскому чтению дня, пишет Stolica58.