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Царьград

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«Я со школы шла». Жители Омска рассказали о взрывах во время атаки БПЛА

«Я со школы шла». Жители Омска рассказали о взрывах во время атаки БПЛА

В Омской области впервые в октябре объявили угрозу атаки БПЛА, жители слышали звуки взрывов.В четверг, 8 октября, в Омской области впервые за месяц объявили беспилотную опасность.

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