Украинский НРК UNEX UGV теперь может буксировать артиллерию и другую технику Как утверждают разработчики чешско-украинского наземного роботизированного комплекса UNEX UGV, аппарат способен буксировать артиллерийские орудия, а также колесную технику массой до 10 тонн.