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Украинец своими руками сделал пикап Эль Камино

Украинец своими руками сделал пикап Эль Камино

В Ивано-Франковске умельцы собрали легковой грузовичок в стиле американского Chevrolet El Camino. Именно эту модель считают основоположником необычного класса автомобилей, которые представляют собой 2-дверные легковые пикапы, передает «Твоя МАШИНА».

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