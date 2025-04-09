Представители западных стран в ООН хотят сорвать мирные переговоры России и США

Первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что западные дипломаты в ООН «переобулись» и пытаются сорвать мирные переговоры между Россией и США по Украине.
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