Выставка ´Зимушка-зима´.

В преддверии Новогодних и Рождественских праздников, с целью содействия созданию атмосферы доброжелательности, взаимопонимания в совместной детско-родительской творческой деятельности, с 18 декабря 2023 года по 5 января 2024 года, в учреждении проходит выставка совместных детско-родительских творческих работ на тему ´Зимушка-зима´На выставку предст .