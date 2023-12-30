Выставка ´Зимушка-зима´.

В преддверии Новогодних и Рождественских праздников, с целью содействия созданию атмосферы доброжелательности, взаимопонимания в совместной детско-родительской творческой деятельности, с 18 декабря 2023 года по 5 января 2024 года, в учреждении проходит выставка совместных детско-родительских творческих работ на тему ´Зимушка-зима´На выставку предст .
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