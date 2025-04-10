Движение через железнодорожные переезды в Кондопоге ограничат

Призойдет это с 14 по 19 апреля 2025 года, сообщили в пресс-службе ОЖД. В связи с производством путевых работ в границах переезда проезд автотранспорта через железнодорожные переезды, расположенные в районе улицы Железнодорожной и на Сандальской набережной в городе Кондопога, будет ограничен с 14 по 19 апреля 2025 года.
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