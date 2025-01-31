Трамп их выпотрошит: пошли первые сигналы о подготовке Европы к войне с США

61,6 тыс прочтений Вчера Неожиданная история с Гренландией продолжает набирать обороты. Дания не готова идти на уступки администрации Дональда Трампа по передаче региона США, но Белый дом непреклонен и в ультимативном порядке требует Копенгаген подчиниться.