ДУШАНБЕ, 20 октября. /ТАСС/. Потенциал Шанхайской организации сотрудничества нужно использовать, чтобы улучшить жизнь граждан стран - членов ШОС, а также помочь формированию более справедливого миропорядка.
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