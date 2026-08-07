‼️🇵🇱🇺🇦 «Убегай, убегай, украинская шлюха!» — в Кракове поляк гонялся за украинцем ▪️Конфликт случился на национальной почве, пишет Wirtualna Polska.
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‼️🇵🇱🇺🇦 «Убегай, убегай, украинская шлюха!» — в Кракове поляк гонялся за украинцем ▪️Конфликт случился на национальной почве, пишет Wirtualna Polska.
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