📹❗️Управляемый из Москвы тульский FPV-дрон поразил цель на Донбассе посредством удаленного ретранслируемого командно-телеметрического канала Разработчики FPV-дрона "Овод" продолжают эксперименты.
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📹❗️Управляемый из Москвы тульский FPV-дрон поразил цель на Донбассе посредством удаленного ретранслируемого командно-телеметрического канала Разработчики FPV-дрона "Овод" продолжают эксперименты.