В Минобороны заявили о превосходстве российской бронетехники над украинской

Российская бронетехника и вооружение значительно превосходят по своим характеристикам технику, поставляемую Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами НАТО, об этом заявил замначальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ генерал-майор Сергей Шаленый, пишет РИА Новости.
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