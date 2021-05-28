Московская биржа сформировала новые базы расчета индексов акций

Московская биржа сформировала новые базы расчета индексов акцийМосковская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 18 июня 2021 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов, сообщила компания.