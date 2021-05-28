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Московская биржа сформировала новые базы расчета индексов акций

Московская биржа сформировала новые базы расчета индексов акций

Московская биржа сформировала новые базы расчета индексов акцийМосковская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 18 июня 2021 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов, сообщила компания.

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