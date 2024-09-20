В Оренбуржье на проекты развития аграриев за полтора года направили 1,3 млрд рублей

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сентября, ФедералПресс. Гарантийный фонд Оренбургской области предоставляет местным предпринимателям поручительства, которые заменяют или дополняют залог для банков и фондов содействия.
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