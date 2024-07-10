Во Франции попросили французов помочь осуществить программу альянса левых

Народный марш к резиденции премьер-министра Франции должен помешать отобрать победу у альянса левых сил, заявил Адриан Куатеннан, представитель партии «Непокоренная Франция» (LFI), 9 июля пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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