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Ценный груз для ребят Z нашли на свалке. Когда местный рассказывал об этом, он заплакал. Кто ответит за это?

Ценный груз для ребят Z нашли на свалке. Когда местный рассказывал об этом, он заплакал. Кто ответит за это?

Avia.pro - Новости В небольшом населенном пункте Амвросиевка, нашлись предметы первой необходимости и личные вещи, которые, по всей видимости, были предназначены для оказания помощи людям, пребывающим в сложных условиях.

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Комментарии
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Юрий Ермолин
Там много кто живёт.
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6 час.
Элеонора Коган
Какая мерзость. Люди собрали подарки и помощь для наших бойцов на передовой, а это и выбросили какие-то твари,да ещё бульдозером раскатали.Найти и сурово осудить этих мразей.
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5 час.
АС
Анна Сепп
Вся надежда на то, что в преддверии выборов постараются найти мразей, которые не только выбросили ценный и необходимый для Спецоперации груз, но и нашли время, технику, горючее, чтобы этот груз сделать непригодным. Если бы не выборы,  никто не искал бы,  да и сейчас не особо верится, что найдут и накажут виновных :  везде злоупотребления, коррупция, должностные преступления, полиция преступников &quot;крышует&quot;, суды оправдывают, власть озабочена собой — народ уже никому не верит!  Поверим, может быть, когда этих врагов, уничтоживших такой важный груз, найдут, назовут и надолго отправят за решётку, как предателей интересов государства!
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5 час.

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