Ценный груз для ребят Z нашли на свалке. Когда местный рассказывал об этом, он заплакал. Кто ответит за это?

АС

Анна Сепп

Вся надежда на то, что в преддверии выборов постараются найти мразей, которые не только выбросили ценный и необходимый для Спецоперации груз, но и нашли время, технику, горючее, чтобы этот груз сделать непригодным. Если бы не выборы, никто не искал бы, да и сейчас не особо верится, что найдут и накажут виновных : везде злоупотребления, коррупция, должностные преступления, полиция преступников "крышует", суды оправдывают, власть озабочена собой — народ уже никому не верит! Поверим, может быть, когда этих врагов, уничтоживших такой важный груз, найдут, назовут и надолго отправят за решётку, как предателей интересов государства!