Кузнецов о «краже» 767-го гола у Овечкина: «Подумал, что забил он. К сожалению, гол оказался моим»

Евгений Кузнецов высказался о «краже» гола у Александра Овечкина.  В первом периоде матча против «Ванкувера» (4:3 ОТ) российский форвард «Вашингтона» добил с ленточки шайбу, которая стремилась в ворота после броска Овечкина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх