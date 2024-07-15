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Петербургский дневник

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Куда идем – с Татьяной Троянской

Куда идем – с Татьяной Троянской

Обозреватель «Петербургского дневника» – о ключевых культурных событиях на этой неделе От Лидии Руслановой до группы КняZz, от поэзии Серебряного века до современного романа в письмах – на предстоящей неделе нас ждет много интересных событий.

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