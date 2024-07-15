Куда идем – с Татьяной Троянской

Обозреватель «Петербургского дневника» – о ключевых культурных событиях на этой неделе От Лидии Руслановой до группы КняZz, от поэзии Серебряного века до современного романа в письмах – на предстоящей неделе нас ждет много интересных событий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии