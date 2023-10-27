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27 октября ожидаются следующие события – Челябинск

27 октября ожидаются следующие события – Челябинск

27.10.2023, пятница 10:00 Челябинск – Мастер-класс по лечению сосудистых патологий, в том числе аневризм сосудов головного мозга, с участием Виталия Киселева, врача-нейрохирурга из Санкт-Петербурга, в рамках Всероссийской недели.

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