27 октября ожидаются следующие события – Челябинск

27.10.2023, пятница 10:00 Челябинск – Мастер-класс по лечению сосудистых патологий, в том числе аневризм сосудов головного мозга, с участием Виталия Киселева, врача-нейрохирурга из Санкт-Петербурга, в рамках Всероссийской недели.