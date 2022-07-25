Молодые орлята из заповедника «Оренбургский» начали готовиться к первым вылетам

Подросшие молодые орлята из заповедника «Оренбургский» начали готовиться к первым серьезным вылетам. Как рассказал старший инспектор Дмитрий Немальцев, пока что подросшие птенцы совершают небольшие перелеты и ждут, когда их покормят родители.