Блиновская обжаловала в ВС РФ отказ снизить ей налоги и штраф

Политика как она есть

Блогер и автор «марафонов желаний» Елена Блиновская подала в Верховный суд России кассационную жалобу на отказ в удовлетворении ее иска к инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) о снижении налогов, пени и штрафа, общая сумма которых превысила 1,2 млрд рублей.