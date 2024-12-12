Политика как он...
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Политика как она есть

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Блиновская обжаловала в ВС РФ отказ снизить ей налоги и штраф

Блиновская обжаловала в ВС РФ отказ снизить ей налоги и штраф

Блогер и автор «марафонов желаний» Елена Блиновская подала в Верховный суд России кассационную жалобу на отказ в удовлетворении ее иска к инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) о снижении налогов, пени и штрафа, общая сумма которых превысила 1,2 млрд рублей.

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