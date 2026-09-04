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Песков ответил, направит ли Украина дроны на Россию во время визита переговорщиков Трампа

США могут попросить Украину прекратить террористическую активность на фоне возможного приезда переговорщиков президента США Дональда Трампа, спецпосланника Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера.

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