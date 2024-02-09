Бюджетный хэтчбек Honda City пережил неожиданно скорый рестайлинг

Еще вчера мы делились шпионскими фотографиями обновленного хэтчбека Honda City, который спустя год после премьеры реформенного седана попался в объективы папарацци во время перевозки на автовозе в Таиланде.
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