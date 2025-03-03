С 10 марта на смартфонах перестанет работать WhatsApp* 🔺Мессенджер станет недоступен на устройствах, работающих на Android 4.
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С 10 марта на смартфонах перестанет работать WhatsApp* 🔺Мессенджер станет недоступен на устройствах, работающих на Android 4.