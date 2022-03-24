Впервые зоозащитники ЕАО получат гранты на строительство приютов для бездомных собак

В ЕАО принимается ряд мер для решения проблемы бродящих собак и содержание животных без владельцев. Накануне актуальный вопрос обсудили на совете глав муниципальных образований области.
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