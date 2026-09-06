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Восхождение на Эверест в фотографиях, историях и рекордах

Восхождение на Эверест в фотографиях, историях и рекордах

Альпинист из Новой Зеландия сэр Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей совершили первое подтвержденное восхождение на высочайший пик в мире, который достигает высоты 29 029 футов.

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