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Владимирские новости

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Министерство образования Владимирской области рассказало о недостроенных школах

Министерство образования Владимирской области рассказало о недостроенных школах

Во Владимирской области до сих пор идет масштабная стройка школ, несмотря на горящие сроки. Как сообщили «Владимирским Новостям» в Министерстве образования, на данный момент в регионе строится 6 общеобразовательных организаций.

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