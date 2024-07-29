Министерство образования Владимирской области рассказало о недостроенных школах

Во Владимирской области до сих пор идет масштабная стройка школ, несмотря на горящие сроки. Как сообщили «Владимирским Новостям» в Министерстве образования, на данный момент в регионе строится 6 общеобразовательных организаций.
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