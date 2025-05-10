Минобороны сообщило о нарушении ВСУ режима прекращения огня

Несмотря на объявление режима перемирия, украинские формирования не прекратили ведение боевых действий против ВС РФ, говорится в заявлении министерства обороны Российской федерации, озвученном на сегодняшнем брифинге ведомстваt.
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