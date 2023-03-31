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Как Конев, Рейтер и Рокоссовский пытались разгромить группу армий «Центр»

Как Конев, Рейтер и Рокоссовский пытались разгромить группу армий «Центр»

В ходе наступления Красной Армии зимой 1941–1942 на западном направлении в обороне противника образовался выступ (до 160 км в глубину и до 200 км в ширину у основания).

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