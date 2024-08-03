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Азербайджанская диаспора усадила русского на 7 лет. А он защищал девушку

Азербайджанская диаспора усадила русского на 7 лет. А он защищал девушку

Отчаявшаяся Алёна Грудистова обращается ко всем неравнодушным русским людям, а также напрямую к президенту Владимиру Путину, главе СК Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову.

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