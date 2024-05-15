"Перед вами стоит профессионал высокого уровня": В Госдуме так атаковали Голикову, что Володин вынужден был вступиться за неё

Интересная жизнь с Vera Star Фото: novosti-shki.ru Пожалуй самым спорным кандидатом представленным в составе нового правительства, является г-жа Голикова, которую не критиковал в нашей стране только ленивый.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии