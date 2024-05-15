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"Перед вами стоит профессионал высокого уровня": В Госдуме так атаковали Голикову, что Володин вынужден был вступиться за неё

"Перед вами стоит профессионал высокого уровня": В Госдуме так атаковали Голикову, что Володин вынужден был вступиться за неё

Интересная жизнь с Vera Star Фото: novosti-shki.ru Пожалуй самым спорным кандидатом представленным в составе нового правительства, является г-жа Голикова, которую не критиковал в нашей стране только ленивый.

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Комментарии
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Михаил Молчев
Нет, не всё еще, на новом посту она остальное развалит
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3 час.
Андрей Тихонов
Нужно направить её на приём в больницу, где гинеколог сидит вахабит, а депутаты , кАзлы , могли её вообще не слушать и проголосовать против
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2 час.
Nina Данилова
Рука,руку моет,а мы можем только пожинать свои труды,ведь это МЫ избрали всю эту команду
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21 мин.

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