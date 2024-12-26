⚡️Глава Крыма призвал упорядочить волонтёрские организации Сергей Аксёнов подчеркнул, что все должно управляться с единого Центра.
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⚡️Глава Крыма призвал упорядочить волонтёрские организации Сергей Аксёнов подчеркнул, что все должно управляться с единого Центра.