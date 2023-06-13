Онколог Астраханцев: Проблемы с глотанием, увеличенные лимфоузлы на шее могут быть симптомами рака щитовидной железы

В беседе с RT онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал о симптомах рака щитовидной железы.По словам специалиста, рак щитовидной железы — одно из наиболее распространённых онкозаболеваний эндокринной системы, при этом его крайне тяжело обнаружить на ранних стадиях.