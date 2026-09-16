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Аргументы и Факты

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Археолог Синицын рассказал о находке древней чумной палочки у Байкала

Археолог Синицын рассказал о находке древней чумной палочки у Байкала

Чумная палочка могла поражать людей в районе Байкала уже около 5,5 тыс. лет назад, причём древние штаммы, по данным исследования, были способны распространяться и среди небольших групп охотников-собирателей, рассказал Pravda.

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