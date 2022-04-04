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Полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства в Подмосковье

Полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства в Подмосковье

Полицейскими МУ МВД России «Ногинское» совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверен производственный цех, расположенный в д.

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