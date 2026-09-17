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Стена рухнула на пенсионерку после восьми лет бездействия властей

Стена рухнула на пенсионерку после восьми лет бездействия властей

77-летняя Кларис Берри погибла после обрушения стены арендованного дома в Уигэне. Как установил коронер, опасения по поводу состояния здания неоднократно высказывались на протяжении почти восьми лет.

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